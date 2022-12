(VIDEO) SRBI TRAŽILI PENAL, A ONDA KAOS! Hvatao se za ‘onu stvar’, prijetila tučnjava

Svašta se događalo za vrijeme utakmice Švicarske i Srbije na kraju prvog kruga Svjetskog prvenstva u Katru. Palo je pet golova, Švicarci su slavili s 3:2, a kako se utakmica bližila kraju, rasle su i tenzije koje su eskalirale u nekoliko situacija.

U jednoj od njih, svi pogledi bili su usmjereni prema Granitu Xhaki, jednom od dvojice švicarskih reprezentativaca koji su etnički Albanci i na posebnom udaru u srpskoj javnosti, a očito i u momčadi Srbije.

Kako je približila zamrznuta slika s tv-a, Xhaka se u jednom trenutku uhvatio za međunožje dok je bio okrenut prema klupi Srbije, što je izazvalo opasnost da izbije tučnjava u blizini klupa.

Granit Xhaka just basically did a simeone to the Serbian subs

