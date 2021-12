(VIDEO) SRBI SE STVARNO OVOME NISU NADALI! Dva puta upadao na teren, na kraju su ga morali iznijeti

Tijekom godina na stadionima diljem svijeta bili smo svjedoci raznim čudnim trenutcima, ali ono čemu smo svjedočili na utakmici Konferencijske lige između Partizana i Anorthosis Famaguste, koji se igrao jučer u Beogradu na stadionu u Humskoj.

I umjesto da svi pričaju o prolasku Partizana u šesnaestinu finala, cijeli susret je zasjenio događaj koji se zbio tijekom zagrijavanja igrača na glavnom travnjaku u Beogradu.

Naime, tijekom zagrijavanja na terenu se pojavio pas, koji je odlučio napraviti veliku nuždu nasred terene dok su se igrači zagrijavali, te je potom napustio stadion, da bi se vratio na početku utakmice. Nestašnog psa tada je jedan igrač uzeo u naručje i predao redarima.

Englezi se ismijavaju

Video su podijelili svi po Europi, a njemu se posvetio i legendarni Englez Garry Lineker koji je postao Twit, gdje je glavni akter pas iz Beograda.

Legendarni napadač se našalio napisavši, “Uvijek je dobro vidjeti isječke kada sam ja igrao”.

Always good to see clips of when I played. https://t.co/NdyWhpsDol

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) December 9, 2021