(VIDEO) SRAMOTNO PONAŠANJE ZASJENILO NASLOV BRAZILA: Napadač Cityja demolirao sve oko sebe pa onda ridao

Nogometna reprezentacija Brazila po deveti put osvojila je naslov prvaka Južne Amerike nakon što je u finalnom susretu na Maracani u Rio de Janeiru pobijedila Peru sa 3-1.

Golove za ‘Selecao’ zabili su Everton (15), Gabriel Jesus (45+3) i Richarlison (90-11m), dok je pogodak za Peru postigao Paulo Guerrero (44-11m). Brazil je od 70. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Jesus zbog drugog žutog kartona.

Nakon isključenja Jesus je napravio neviđen cirkus i ispao je krajnje neprofesionalan. Rukom je udario monitor VAR-a, šutirao je bočice s vodom, a kasnije su ga uhvatili kako uplakan sjedi na stepenicama.

Gabriel Jesus gets red card in #CopaAmerica Final, overcome with emotion crying on steps of Maracana. pic.twitter.com/aYPzxTxeIe

— Maximiliano Bretos (@MaxBretosSports) 7 July 2019