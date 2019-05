(VIDEO) SPEKTAKL NA GLAVNOM ZAGREBAČKOM TRGU! Nećete vjerovati što sve Dinamo prodaje u novom fan-shopu

Ne može se poreći da je zbog sjajnih Dinamovih rezultata u Europskoj ligi porasla prodaja suvenira GNK Dinamo. Stoga je klub odlučio otvoriti još jednu suvenirnicu, fan shop i to u samom središtu grada zagreba, dosad je bio jedan na stadionu, ispod zapadne tribine.

Dinamo je, eto, otvorio još jedan veliki fan shop u Jurišićevoj ulici u centru Zagreba. Veliko zdanje od oko 200 kvadrata počinje s radom od subote, 18. svibnja, a u petak je upriličeno svečano otvaranje, gdje su bili trener Nenad Bjelica, cijeli stručni stožer, došli su i svi igrači, a stigle su i neke legende kluba (Marko Mlinarić, Etto, Jerko Leko…). Ovaj događaj svojim su dolaskom uveličali i izbornik Zlatko Dalić te bivši hrvatski izbornik Miroslav Ćiro Blažević koji je veliki dio trenerske karijere proveo upravo u zagrebačkom Dinamu.

“Zadovoljstvo mi vas je pozdraviti u ime Dinama na svečanom otvoranju novog Fan shopa. Ove godine ostvaren je plan generacija, a to je plasman u europsko proljeće. Sada nam stiže i treća zvijezda iznad grba na dresu, a sve to je plod našeg dugogodišnjeg rada. Za sve su zaslužni naši igrači na čelu s trenerom Nenadom Bjelicom, kao i naši navijači koji su nas nosili u plavo proljeće – poručila je u svom obraćanju nova predsjednica Uprave Dinama Vlatka Peras, pa nastavila:

“Kako je predsjednik kluba Mirko Barišić jednom izjavio, Dinamo je nadahnuće i vječiti uzor. Hvala vam svima što ste nam se odazvali u ovako velikom broju, a nadamo se kako će vam se svidjeti naša ponuda u ovom Fan shopu”.

Vrpcu, svečanim činom, su prerezali Vlatka Peras, predsjednik kluba Mirko Barišić i kapetan Dinama Arijan Ademi.