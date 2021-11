(VIDEO) ŠOKANTNE SNIMKE ZAPREPASTILE SVIJET! Vojska upala u Hotel reprezentacije prije utakmice

Želja i prestiž plasmana reprezentacije na Svjetsko prvenstvo u nogometu ponekada zna preči granice sportskog nadmetanja, a znali su se voditi i ratovi zbog najvažnije sporedne stvari na svijetu.

Daleko od toga nisu bili niti reprezentativci Tanzanije koji su se natjecali u skupini J u sklopu kvalifikacija za SP u Kataru.

Igrači Tanzanije imali su teoretske šanse za plasman na SP, u slučaju pobjede nad Madagaskarom na gostovanju, uz neriješeni rezultat Konga i Benina.

Upad u Hotel

Tenzije su bile povišene na obje utakmice, pa su tako iz DR Konga možda upropastili plasman zbog administrativne greške tijekom meča s Beninom, koju su pobijedili.

Na drugom bitnom susretu u glavnom gradu Madagaskara Antananarivu igrači Tanzanije doživjeli su pravi šok kada im je vojska naoružana do zuba upala u Hotel u kojem su odsjeli.

Vojnici su ušli i s dugim cijevima, a nogometni savez Tanzanije se žalio na zastrašivanje prije bitne utakmice, dok je opravdanje vojske za upad u Hotel bila potencijalna zaraza nekih od igrača Tanzanije korona virusom.

Soldiers have invaded Tanzania team hotel in Antananarivo and stationed at players’ rooms corridor with guns ahead of World Cup Qualifiers match against hosts Madagascar. Soldiers claimed that there are Covid-19 cases in Tanzania team @FIFAWorldCup @CAF_Online pic.twitter.com/ajw18agCMl









— TFF TANZANIA (@Tanfootball) November 14, 2021