(VIDEO) ŠOKANTNA SITUACIJA NA POČETKU FINALA LIGE PRVAKA! Pogledajte glupost koja je dovela do gola Liverpoola

Neočakivana situacija obilježila je finale Lige prvaka. Već u drugoj minuti utakmice Liverpool je zaradio penal i to zbog vrlo neopreznog postavljanja Tottenhamova Sissoka u kaznenom prostoru.

Mane je krenuo na lijevu stranu i podigao loptu na lop-pass prema sredini i pogodio Sissoka u pazuh. Ruka je bila u neprirodnu položaju i dvojbe nije bilo.

So much drama in the first minutes caused by Sissoko’s armpit pic.twitter.com/Fvf6Us1hEj

— Caleb Whyte (@calebs_lens) 1. lipnja 2019.