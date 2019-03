(VIDEO) ŠOK ZA CRISTIANA RONALDA! Portugalac pod istragom UEFA-e zbog bizarnog razloga

Nogometaš Juventusa, Cristiano Ronaldo našao se na radaru UEFA-e i to zbog proslave pogotka. Pokrenuta je istraga i nagađa se kako će Ronaldo biti kažnjen zbog toga što je oponašao, trenera Atletico Madrida, Diega Simeonea, koji se hvatao za testise prilikom proslave gola na prvoj utakmici osmine finala. Trener Atletica dobio je samo novčanu kaznu zbog vulgarne proslave, a Ronaldo je u svojoj proslavi bio puno žešći.

Ronaldo je ružno gestikulirao nakon što je s tri gola torpedirao Atletico iz Lige prvaka, a sada bi zbog toga mogao dobiti i suspenziju za prvu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka.

Zanimljivo, Simeone ga je čak branio. “Sigurno je učinio isto što i ja na Wandi, razmišljajući o navijačima i pokazujući osobnost velikog kluba poput Juventusa”, poručio je Simeone.

Simeone je svoju proslavu komentirao ovako…

“Napravio sam istu stvar kao igrač Lazija protiv Bologne. Napravio sam to opet da pokažem našim navijačima da imamo muda. Moja gesta nije bila usmjerena protiv Juventusa, već prema našim navijačima. Priznajem, to nije bila lijepa gesta, ali osjetio sam potrebu to napraviti. Toliko smo se borili, Diego Costa se borio, a nije bio spreman. Morao sam pokazati kako se osjećam. Ispričavam se svima koje sam možda uvrijedio, ali bilo je to od srca”, rekao je Cholo nakon poraza 3:0 u Torinu.