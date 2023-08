(VIDEO) Šok na utakmici: Pucnjava za vrijeme susreta, igrači spašavali živu glavu

Horor scene viđene su u Okholmi na susretu američkog nogometa srednjoškolskih tema. Krajem treće četvrtine došlo je do pucnjave na stadionu u kojoj su ranjene četiri osobe.

Policajci su odgovorili na dojavu o pucnjavi oko 22:30 na utakmici u Choctawu, prema šefu policije Kelly Marshall. Utakmica je prekinuta na 3:56 u trećoj četvrtini, kada su se začuli pucnji na terenu i tribinama.

Unesrećeni su s prostrijelnim ranama prevezeni u bolnicu. Jednom je sanirana rana na bedrenici prije nego što je pušten, a stanje preostale trojice još nije poznato. Najmanje jedna od upucanih osoba bila je studentica.

Osim ranjenih u pucnjavi, jedna je osoba primljena na liječenje zbog mogućeg prijeloma noge. Policija je dobila opis osumnjičenog muškarca koji je odmah napustio mjesto događaja. Dodaje se da postoji mogućnost da je pucalo više osoba.

