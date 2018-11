(VIDEO) SLAVNI ENGLEZ OSTAO U ŠOKU: Htio je čaj na Marakani, a dočekalo ga je OVO

Slavni pisac, autor knjiga o nogometu “Kada petak dođe” i “31:0, na putu s nogometnim autsajderima”, James Montagure, za New York Time partio je utakmicu Crvene zvezde i Liverpoola na Marakani.

Dobio je on najbolje mjesto, na tartanu stadiona, tik do Delija i na Twitteru je prenosio atmosferu. Prvi njegov video bila je koreografija navijača Zvezde:

Montague je na poluvremenu poželio topli čaj, ali nije očekivao što će morati proći da dođe do njega. Naime, na Marakani se od atletske staze do novinarske lože ne ide poprijeko, preko tribina, nego okolo.

Na tom putu mora se proći i kroz “pakleni” tunel Zvezdinog stadiona, smješten pod sjevernom tribinom i tiusćama Delija. Mnogi nogometaši, koji su igrali protiv Zvezde, kazali su da im je prolazak kroz taj tunel bio grozno iskustvo, a on vodi ravno do “vrata pakla”.

U tom uskom i hladnom hodniku stotine su interventnih policajaca, a kraj njih je morao proći i Montague, samo kako bi došao do čaja.

“Ovako to izgleda ako želite šalicu čaja na poluvremenu na Marakani u Beogradu”, napisao je uz video.

The walk to get a cup of tea at half time, at the Marakana in Belgrade…. pic.twitter.com/mtECnjYJ1q



Nakon utakmice je pratio i slavlje nogometaša i navijača i oduševilo ga je što slave zajedno.

Scenes here in Belgrade. Red Star 2-0 Liverpool. Players celebrating with the fans. Pavkov, who scored both goals, just climbed in with the Delije! #UCL #Liverpool #LFC pic.twitter.com/sXSVUyO6kn

— James Montague (@JamesPiotr) 6 November 2018