(VIDEO) ŠKOT KOJI JE RASTUŽIO SRBIJU: ‘Ti penali su vjerojatno najgora stvar kroz koju sam prošao’

Škotska je nakon lutrije penala pobijedila Srbiju 5:4 (1:1) i izborila Europsko prvenstvo 2021. godine gdje će igrati u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Češkom.

Junak gostiju bio je golman David Marshall koji je u petoj seriji penala skinuo udarac Aleksandru Mitroviću.

“Očigledno da nam je nedostajalo mira u onim posljednjim trenucima drugog poluvremena. Bili smo dominantni u prvih sat vremena, ali nismo mogli zabiti drugi gol. Ma… sada sam ostao bez teksta, pogubio sam se, ali znam da su naši momci odradili sjajan posao nakon pritiska koji je Srbija napravila nakon izjednačenja”, rekao je Marshall.

Ryan Christie bio je strijelac gola u 52. minuti za 1:0, no zamijenjen je u 87. minuti. Nakon utakmice u suzama je pričao:

“Nevjerojatna večer. Mislim da smo od starta vjerovali. U posljednjih nekoliko okupljanja smo sakupili toliko samopouzdanja i vjere u sebe, to je spomenuo i izbornik u najavi. U Češkoj u posljednjih deset minuta. Čak i kako se utakmica odvijala večeras, primili smo taj gol za 1:1, a onda penali u gostima, veliki Marsh (David Marshall). Nevjerojatno, zapanjujuće”, rekao je Christie pa je otkrio kako je proživio penala:

“Nije lijepo, kada ste na terenu i možete utjecati na ishod, a kada ste pokraj terena ne možete ni gledati. Ti penali su vjerojatno najgora stvar kroz koju sam prošao i koju sam ikad gledao.”

