(VIDEO) SKANDAL U MILANU: Policija nasilno privela zvijezdu Chelseaja

Nogometni svijet potresao je veliki skandal nakon što je prilikom jedne od akcija talijanske policije na ulicama Milana iz automobila je na silu izvučen francuski veznjak Tiemoue Bakayoko.

Bakayoko je inače igrač engleskog Chelseaja , koji se trenutno nalazi na posudbi u AC Milanu gdje igra uz Antu Rebića i Ibrahimovića.

Tancredi Palmeri, talijanski novinar, objavio je na svom Twitter profilu video koji prikazuje kako Bakayokoa pretražuju naslonjenog na policijski automobil, dok dvoje službenika istovremeno na nišanu drži drugu osobu koja nalazila u vozilu iz kojeg je izvučen nogometaš.

Zamjena identiteta

“Šokantna snimka iz Milana, policija ga drži na nišanu jer su mislili da je netko drugi. Pogledajte kada jedan od policajaca svom kolegi objašnjava da to nije osumnjičeni, nego igrač Milana, a on na to uzvraća sa: Tko?”, piše novinar.

Policija je ubrzo nakon toga pustila 27-godišnjeg igrača Milana, a talijanski mediji navode da navedena snimka nastala još 3. srpnja kada je policija “zbog pucnjave tragala za ljudima afričkog podrijetla” te su im se Bakayoko i suputnik učinili sumnjivim.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.

Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022