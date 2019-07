(VIDEO) SKANDAL NA COPA AMERICI! Luda utakmica za treće mjesto, Messi podivljao: ‘Ovo je namješteno, sramota’

Autor: HINA/B.H.

U utakmici za 3. mjesto na nogometnom prvenstvu Južne Amerike Argentina je u subotu u Sao Paulu svladala branitelja naslova Čile sa 2-1. Strijelci za Argentinu bili su Kun Agüero (12) i Paulo Dybala (22), dok je utješni pogodak za Čile postigao Arturo Vidal (58-pen).

Obje reprezentacije su od 37. minute imale igrača manje, jer su zbog međusobnog naguravanja isključeni Lionel Messi i čileanaski branič Gary Medel.

Bila je to još jedna gorka pilula za jednog od najboljih nogometaša svih vremena. Naime, Lionel Messi (32) je s Barcelonom osvojio čak 34 trofeja, a sa Argentinom ima jedno olimpijsko zlato iz 2008. godine. U dresu Argentine izgubio je četiri velika finala, Svjetsko prvenstvo 2014. godine, te tri Copa Americe (2007, 2015, 2016).

Nakon utakmice Messi je bio izvan sebe.

“Mislim da sam danas dobio crveni karton zbog svojih prijašnjih riječi o sucima s prvenstva. Ovo je zaista sramotno. Nisam htio uzeti medalju za trećeplasiranu ekipu jer ne želim da budemo dio korupcije”, grmio je Messi.

Messi se referirao na utakmicu polufinala kada su ih Brazilci nadigrali 2:0, no Argentina je u toj utakmici oštećena za dva penala.

“Na ovoj Copi zvali su VAR za svako sranje, a prilikom dvije situacije kada su trebali biti penali za nas nije ga bilo nigdje. Nevjerojatno! Nadam se da će CONMEBOL napraviti nešto da se to promijeni, ali mislim da se to neće dogoditi jer Brazilci drže sve u svojim rukama i nije se smjelo dogoditi da ispadnu”, rekao je Messi nakon te utakmice.

Messije uvjeren kako Copom vlada korupcija.

“Uopće ne sumnjam u to da će Brazil biti prvak. Sve je za njih bilo namješteno. Bez obzira na sve, ja uvijek govorim istinu. To me čini mirnijim i ne vidim smisao za laži. Ne moram ni govoriti što je problem jer se to jasno vidjelo kroz cijelu Copu”, rekao je Argentinac.