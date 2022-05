(VIDEO) SJAJNI MLADI VATRENI U NALETU: Zabio i slavio trofej, veseli se i Perišić

Luka Sučić, 19-godišnji mladi hrvatski reprezentativac, nastavio je svoju odličnu seriju u dresu Red Bull Salzburga. Mladi vezni igrač bio je jedan od strijelaca za svoju momčad u finalu austrijskog kupa, s 3:0 protiv Rieda u utakmici odigranoj u Klagenfurtu, čime je klub iz Salzburga proslavio trofej.

Sučić je zabio za 1:0 u 27. minuti, a nakon njega, strijelci su bili i Maximilian Wober (52′) i Benjamin Šeško (87′). Mladi hrvatski reprezentativac igrao je od početka do kraja utakmice.

🇭🇷 Luka Sučić (19) scores a brilliant goal once again in the OFB Cup final against SV Ried and sends them closer to the double crown!

His 6th in the last 6 games. https://t.co/yk0WoSb4FH

— Karlo (@CroatianScout2) May 1, 2022