(VIDEO) SJAJNI DINAMOVAC ZAPALIO JE STADION! Nemoguće je kako je ovo naciljao, fantazija od gola

Hrvatska i Maroko igraju jednu jako živu i zanimljivu utakmicu za broncu na Svjetskom prvenstvu u Katru, a nakon dva gola u dvije minute, utakmica je bila ravnopravna, do pred kraj poluvremena, kada je opet stisnula Hrvatska.

Tako je pritisak koji je trajao par minuta iskoristio Kovačić, koji je izborio jednu loptu u visini šesnaesterca, koja je došla di Livaje, koji ju dodaje Oršiću, čiji šut s lijeve strane savladava Bona i odsjeda na vratnici i zatim u golu.

Vatreni su tako došli do prednosti u najbolje vrijeme pred samo poluvrijeme u 42. minuti susreta. Vodstvo Hrvatske golom Oršića možete vidjeti OVDJE.

HOW HAS NO ONE SIGNED ORSIC?! 🤯 pic.twitter.com/yBVOpdqMgy

Zabija samo prekrasne golove

“Mislav Oršić zabija samo prekrasne golove. Navijači Tottenhama, West Hama i Chelseaja to dobro znaju”, samo je jedan pd natpisa nakon gola Oršića za 2:1 Hrvatske u borbi za broncu.

Mislav Oršić 🤝 Only Scoring Worldies.









Spurs, West Ham and Chelsea fans will know that all too well… pic.twitter.com/pQfp0hI8mg

