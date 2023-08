(VIDEO) Sjajna utakmica u Kranjčevićevoj: Osijek u zadnjim sekundama prosuo tri boda

Autor: Dnevno.hr/ I.L

U šestom kolu SuperSport HNL-a Osijek i Lokomotiva odigrali su 2:2 u Kranjčevićevoj. U sjajnoj utakmici strijelci su bili Caktaš i Jugović za Osijek, a za Lokomotivu Bubanja i povratnik Kulenović.

Osijek je poveo golom Caktaša nakon odlične akcije. Bukvić je odlično podvalio loptu na desnu stranu šesnaesterca odakle je Gržan poslao idealnu loptu u peterac gdje Caktaš Zabija.

Lokomotiva do 1:1 dolazi golom Bubanje. Akcija je dugo trajala, a Bubanja je pratio do kraja i na kraju prije Malenice stigao do lopte i poentirao.





Ludilo na kraju

U 93. minuti nakon brojnih prilika konačno gol. Jugović je bio heroj Osijeka i činilo se da tri boda idu na Pampas. Pušić je centrirao, a Jugović se “naklonio” glavom.

Međutim, nešto se pita i domaćine. U zadnjem napadu na utakmici Kalaica je dodao Kulenoviću koji nakon promašaja posprema loptu u mrežu za konačnih 2:2.

Nakon pet utakmica Lokomotiva ima tri boda dok je Osijek ovim rezultatom na 11 što je četiri boda od Hajduka koji je prvi. Sažetke pogledajte OVDJE.