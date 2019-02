(VIDEO) ‘Senegalac bi dobio teške batine da ga je Mandžo uhvatio’, pogledajte oko čega su se zamalo potukli nakon utakmice

Minulog vikenda Juventus je na gostovanju kod Bologne pobjedom (1:0) nastavio put prema novoj obrani naslova talijanskog prvaka. Glede samog dvoboja, nije im bilo baš jednostavno probiti gusti obrambeni bedem domaćih, ali su u tome smogli snage te nastavili njihov niz nepobjedivosti na gostovanjima.

Za hrvatsku javnost posebno je značajan jedan mini-detalj s utakmice. Naime, bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić u jednom se trenutku našao u ‘hrvačkom’ obračunu s Ibrahimom Mbayeom. Snimka njihovog duela postala je hit na društvenim mrežama, a da je cijela situacija mogla prerasti u puno veći incident otkrio je razgovarajući s novinarima trener Bologne Siniša Mihajlović.

“Ibrahima je bio nervozan na kraju utakmice i htio je pričekati Mandžukića kako bi se suočio s njim, no poznavajući Marija savjetovao sam mu da to ne radi i u konačnici sam ga odvukao. Također, pričao sam o cijeloj situaciji s Mandžukićem kako bi mi objasnio u čemu je problem, no on mi je rekao da se ništa ozbiljno nije dogodilo. Pored svega, Mario je taj koji voli ovakve situacije”, otkrio je Mihajlović čije riječi prenosi Calciomercato.