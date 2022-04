(VIDEO) RUŽNE SCENE IZ ŠKOTSKE: Veliko razočaranje Rangersa na ‘Old firmu’

Danas je odigran jedan od najvećih derbija u svijetu nogometa, kada su se u 428.” Old firmu” susreli igrači Rangersa i Celtica u susretu koji je možda odredio prvaka škotske.

Rangersi su kao domaćini poveli već u trećoj minuti s 1:0 preko Ramseya, gol pogledajte OVDJE. Celtic je izjednačio već u sedmoj minuti preko Rogića, pogledajte gol OVDJE, a preokret je upotpunio Carter – Vickers u 43 minuti za 2:1, a gol možete vidjeti OVDJE.

Ovom pobjedom Celticsi su pobjegli Rangersima šest bodova tako da Kleti imaju 79 dok su Rangersi na 73 boda u Šokotskom prvenstvu.

Letjele boce i petarde

Navijačima Rangersa nikako se nije svidio kraj prvog poluvremena, tako da je početak drugog poluvremena je bio odgođen, pošto je na teren bačena staklena boca, a tijekom utakmice na teren su bačene i petarde.

They tried fireworks, broken bottles and songs of hate and still could not defeat the mighty Glasgow @CelticFC HH pic.twitter.com/25QJTNlyU0

— Celtic Gossip (@CelticGossip) April 3, 2022