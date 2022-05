(VIDEO) RUSI ZAPLESALI KOLO: Snimka je sve zbunila, ‘ma treba ih kazniti zbog takvih stvari!’

Sport u Rusiji trpi u međunarodnim natjecanjima uslijed sportskih sankcija zbog invazije na Ukrajinu, ali na ruskom tlu i dalje se igra. U završnici sezone, u tom nastavku natjecanja malo su se zaigrali igrači Alanije Vladikavkaz, tamošnjeg drugoligaša, s prizorima plesa u kolu prije jednog ubacivanja iz kuta – iz kojeg se na koncu nije dogodilo ništa opasno za protivnike.

Alanijini igrači su u kolu probali zbuniti obranu protivničkog Rotora iz Volgograda, no sve je ostalo samo na pogledima čuđenja prije nego je lopta završila u rukama golmana protivnika.

— Out Of Context Football (@nocontextfooty) May 17, 2022

Pored kola, Alanijina momčad ima i drugačiju koreografiju. U izvođenju jednog drugog slobodnog udarca, također protiv Rotora, pokazali su još nešto iz svojeg repertoara, a tu je reagirao Gavan Reilly, irski politički novinar i sportski zaljubljenik, koji je poželio da ovakvih stvari više ne bude. ‘FIFA bi trebala razmišljati o kazni na ovakvo izvođenje slobodnog udarca iz ruske druge lige’, napisao je Reilly na Twitteru, uz video koji približava što to rade igrači ruskog kluba.

FIFA need to consider sanctions on this free kick routine from the Russian second tier pic.twitter.com/g1PjhqTpfU

— Gavan Reilly (@gavreilly) May 16, 2022