(VIDEO) RONALDOV POTEZ IZNENADIO SVIJET! Pogledajte zašto je Cristiano zaustavio autobus usred vožnje

Priča se svašta o Cristianu Ronaldu, da je razmažen, bahat, egocentričan, čak i narcisoidan na terenu je kompetitivan i katkada čini baš sve da bi došao do cilja, ali Portugalac svako malo iznenadi i demantira sve glasine o sebi nekom lijepom gestom.

Cristiano je, zapravo, veliki humanitarac koji pomaže unesrećenim kada god stigne i vrlo je osjetljiv na djecu. Često se slika s njima, dijeli im autograme, lopte, dresove, a ovaj put je pokazao da zaista nije onakav kakvim ga mnogi žele prikazati.

Naime, portugalska nogometna reprezentacija putovala je na trening autobusom, a onda je Cristiano Ronaldo pored ceste vidio jednog bolesnog dječaka kako drži transparent na kojem je pisalo ‘Cristiano, zagrli me’.

Ronaldo je potom zaustavio autobus, pozvao dječaka unutra, zagrlio ga je, potpisao mu se na transparent i poklonio mu dres. Pa neka netko kaže ružnu riječ za Ronalda…

🙏 @cristiano stops the 🇵🇹 bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo ❤ pic.twitter.com/JPyZVscVer

— 433 (@official433) 8 June 2019