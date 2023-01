(VIDEO) RONALDO SE U PAR SEKUNDI IZBLAMIRAO: ‘Zar su mu stvarno dali 200 milijuna da ovo kaže!’

Cristiano Ronaldo danas je u Saudijskoj Arabiji s puno pompe predstavljen kao novi igrač tamošnjeg Al-Nassra, a ondje će, po nepotvrđenim informacijama, navodno zarađivati oko 200 milijuna eura po sezoni, prije nego suradnji dođe kraj u 2025. godini.

Velika nogometna zvijezda doputovala je u zemlju u kojoj je nastavljala karijeru, ali u jednom trenutku, Ronaldu su pred mikrofonima i kamerama misli odletjele negdje drugdje.

Umjesto Saudijske Arabije, slavnom Portugalcu je u glavu ušla Južna Afrika koju je spomenuo kao novu postaju u svojoj karijeri.

“Za mene nije kraj karijere što sam došao u Južnu Afriku”, rekao je Ronaldo koji se time izblamirao i pred Saudijcima, ali i pred svima ostalima jer bi to bilo kao da netko pomiješa Hrvatsku i Kostariku zbog alfabetske bliskosti u engleskom.

Na ovo su stigle mnoge reakcije koje se sprdaju s Portugalcem, a mnoge od njih spomenule su veliki novac koji dobiva u saudijskom klubu.

“Saudijska Arabija je stvarno Cristianu Ronaldu upravo dala 200 milijuna dolara da kaže kako je uzbuđen što igra u Južnoj Africi”, napisao je jedan tviteraš, uz ’emoji’ koji se smije do suza i još jedan koji plače.

Saudi Arabia really just paid Cristiano Ronaldo $200m to say he's excited to play in 'South Africa' 😂😭 pic.twitter.com/khT8TRA7rF

— Jah (@notjahhhh) January 3, 2023