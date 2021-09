(VIDEO) RONALDO JE STROJ! Pogledajte golčinu iz 95. kako je nevjerojatni Cristiano spasio United!

Golom Cristiana Ronalda u petoj minuti sudačke nadoknade Manchester United pobijedio Villarreal 2:1 i osvojio prva tri boda u ovosezonskoj Ligi prvaka.

Iako su mnogi mislili kako će dolaskom Cristiana Ronalda nestati problemi Uniteda, ovaj 36-godišnjak na svojim leđima vuče momčad iz grada Beatlesa.

Podsjetimo, Young Boysi su u prvoj utakmici skupine F pobijedili momčad Olea Gunnara Solskjaera, a da nije bilo Ronalda u sinoćnjoj utakmici osvojili bi samo mršavi bod.

Ispisao povijest

Villarreal je poveo u kazalištu snova preko Alcacera, da bi sve na početak vratio Telles u 60. minuti i taj rezultat je stajao do zadnje minute produžetka, kada se ukazao Ronaldo.

Ovo je za Portugalca bio 136 gol u Ligi prvaka čime je sam zasjeo na prvo mjesto najboljih strijelaca u tom natjecanju.

Gol Ronalda možete pogledati OVDJE.

Cristiano Ronaldo has now scored 12 Champions League goals in the 90th minute or later 🤯









Twice as many as any other player in #UCL history 👑

Look how high he threw his shirt 😅 pic.twitter.com/9tW8KjKfuW

— Goal (@goal) September 29, 2021