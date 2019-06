(VIDEO) REPORTER DNEVNOG UOČIO JE ZANIMLJIV TRENUTAK! Pogledajte što se dogodilo na utakmici Vatrenih

Da i da! Gusto je bilo protiv Walesa, zato i slatko, Hrvatska je dobila 2-1 (1-0) na saharskoj vrućini osječkog Gradskog vrta, posve zasluženo, jer je bila bolja, ma i inače je bolja, ali Wales uopće nije slab. Kako momčad koja ima Balea uostalom može biti slaba?

Bila je to Hrvatska koju inače volimo gledati, kombinatorna i maštovita, s posjedom lopte i idejom, pa je Wales relativno brzo popio dva komada, ali se svojom snagom vratio u utakmicu u 77. minuti. Pa smo strahovali, izdržali smo i zato je još slađe.

Silno bitna pobjeda je to u ovim kvalifikacijama, neuspjeh u ovoj utakmici stavio bi na ovu ipak dosta pomladenu momčad pred veliki pritisak. Luka Modrić je opet bio kolosalan, Livaković na golu bravurozan!

Da Wales nije došao samo braniti spoznali smo dosta rano, jedna duga lopta do Wilsona iznenadila je našu obranu, ali ne i Livakovića. Hrvatska jest bila aktivnija, stvarala je poluprigode, o posjedu da ne zborimo. No, gol, kako dati gol? Jednostavno! Dobro napadati i natjerati suparniku da si ga sam zabije. Wales si je nakon sjajnog prizemnog, brzog ubačaja Perišića zabio – autgol. I bilo je to zasluženo vodstvo.

Bilo je to veliko olakšanje, i za igrače i za navijače, činilo se da Hrvatska drži kontrolu. A na tribinama prvi slavonski kirvaj. Pjesma, grljenje, veselje

Pošten pristup poslu Hrvatima se isplatio odmah početkom nastavka, najprije im je opravdano poništen gol nakon dobre akcije, no pritisak koji je bio ubitačan urodio je plodom. Opet dobra akcija i gol Perišića. Više minuta cijeli stadion je uzvikivao “Ivane, Ivane”, baš je to i zaslužio. A nešto kasnije skandiralo se njemu i Modriću, vrlo zanimljivo jer to nažalost u Hrvatskoj ne doživimo često…

I započela je potom grmljavina; “Inati se Slavonijo”.

Wales se svojski trudio. Bale bi pobjegao, no dobili smo Livakovića, baš je djelovao pouzdano. Čak nije krivac za primljeni gol, za luk i let nesalomljive lopte, a sve skup a nam je potvrdilo zaključak kako je naša momčad opasnija sama po sebe, nego od suparnika. Petnaestak minuta prije kraja Wales je postigao gol i dao si nadu, a zebnju svim navijačima hrvatske postave.

Užasno je bilo, Velšani su došli u ozbljnu prigodu, i to nakon velikog promašaja Hrvatske, Nalikovalo je to na košarku u zadnjih par sekundi, napadi su se izmjenjivali, nemilosrdan ritam uništio je koncentraciju na obje strane. Oh da, Livaković nas je spasio.

Isuviše je vrijedna bila ova utakmica, ova tri boda. Zato je i osjećaj kod naših igrača bio tako snažan nakon utakmice, na ovacije su odgovorili dugotrajnim ostankom na terenu nakon utakmice. Znaju oni da su napravili pravi posao! I jesu!