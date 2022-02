Foto: Cal Sport Media via AP Images/GuliverImage

(VIDEO) REBIĆ SPASIO MILAN SRAMOTE: Mučio se dugo, napokon je došla ta šansa

Autor: I.K.

Ante Rebić bio je Milanov spasitelj u izbjegavanju ružnog poraza u 26. kolu talijanske Serie A. U borbi za ostanak na vrhu ljestvice, Milan je u gostima odigrao 2:2 protiv Salernitane, posljednje momčadi prvenstva, a Rebić je zabio izjednačujući gol u 77. minuti.

Hrvatski reprezentativac koji je trenutno ‘na ledu’ među Vatrenima ušao je na teren nakon sat vremena igre, a nakon što ga je trener Stefano Pioli uveo umjesto Brahima Diaza, Rebić se odužio golom iz daljine kojim je svojoj momčadi donio bod. Gol pogledajte – ovdje. (TV prava: TV Arena Sport)

Ovom realizacijom, 28-godišnji Hrvat došao je do tek trećeg gola u sezoni, drugog u prvenstvu. Čekao je još od sredine prošlog rujna, kada je bio strijelac protiv Juventusa, a u međuvremenu, bilo je i puno problema s ozljedama, s gležnjem i bedrom zbog kojih je morao pauzirati.

Napadač iz BiH blistao

Rebić je svojim golom izvukao Milan, stigao je barem bod, a na drugoj strani, odličan učinak imao je Milan Đurić, 31-godišnji napadač iz BiH. Đurić je u 29. minuti sudjelovao u akciji kod prvog gola Salernitane, zaključenoj prekrasnom realizacijom Federica Bonazzolija ‘škaricama’.

Napadač iz BiH je u drugom poluvremenu zabio i sam, u 72. minuti, a Salernitana je time stigla do preokreta nakon što je Milan u rano vodstvo doveo Junior Messias (5′). No, domaća momčad nije izdržala s vodstvom do kraja.









Prilika za Inter

Milan je uzeo bod, nije mogao do većeg ulova, a nakon toga, sada na vrhu ljestvice ima dva boda prednosti pred drugoplasiranim gradskim rivalom Interom, uz dvije utakmice više. Inter sutra kod kuće igra protiv Sassuola i tražit će pobjedu za skok na prvo mjesto.

Jako blizu je i trećeplasirani Napoli, sada s tri boda manje od Milana, uz utakmicu manje.