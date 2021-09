(VIDEO) REBIĆ ‘PRITIŠĆE’ DALIĆA: Pogledajte kako je zabio u derbiju, serija se nastavlja!

Autor: I.K.

Nakon što je bio strijelac protiv Liverpoola na Anfieldu, u Milanovom porazu s 3:2 u srijedu u Ligi prvaka, Ante Rebić ponovno se upisao na semafor. Hrvatski reprezentativac koji je trenutno ‘na ledu’ među Vatrenima zabio je za 1:1 u gostima u derbiju protiv Juventusa u četvrtom kolu Serie A.

Milan je Rebićevim golom došao do izjednačenja, a kako se pokazalo, i do boda. Nakon što je 27-godišnji hrvatski napadač bio strijelac u 76. minuti, rezultat se do kraja utakmice nije mijenjao.

Rebićev gol za Milanov bod stigao je udarcem glavom nakon kornera. Kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje. (TV prava: TV Arena Sport)

Juve dugo vodio

Prije nego je Rebić vratio Milan u egal, domaća momčad je dugo bila u vodstvu. Juventus je došao do 1:0 golom Alvara Morate već u četvrtoj minuti.

Hrvatski napadač odigrao je cijelu utakmicu za milansku momčad, a ovaj bod značio je i zadržavanje koraka s gradskim rivalom Interom na vrhu ljestvice. Oba kluba sada imaju po 10 bodova. Juventus je tek 18., treći od dna, s dva boda u dosadašnja četiri kola.

Nova poruka izborniku

Golom u Torinu, Rebić je još jednom pokazao koliko znači Milanu na početku nove sezone. Ovo je i još jedna njegova poruka s terena koja bi mogla privući pažnju Zlatka Dalića, ali prije svega, čini se da će biti potrebna Rebićeva isprika zbog toga što je nakon završetka hrvatskog nastupa na ovoljetnom Euru javno kritizirao igru reprezentacije na svojem profilu na Instagramu.

Nakon toga, hrvatski izbornik izostavio je Milanovog napadača s popisa za rujanske utakmice protiv Rusije, Slovačke i Slovenije u kvalifikacijama za SP. Hoće li se Rebić ispričati i otvoriti vrata povratka među Vatrene, ostaje da vidimo.