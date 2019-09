(VIDEO) RAZDRAGAN ĆIRO BLAŽEVIĆ: Split će pokazati svoje pravo lice, biti će kao i protiv Italije 1995.

„Uvijek vjerujem u naše navijače, a volim kada ispadne da sam u pravu. Mnogi su sumnjali da će stadion u Splitu biti rasprodan za utakmicu Hrvatske protiv Mađarske. Vidite, ja dsam bio uvjeren u to. I jako sam sretan, naši nogometaši to su zaslužili, pravu atmosferu i podršku na mjestu gdje dugo nisu bili, a oni za to nisu bili krivi„, govori nam pri zajedničkom susretu bivši izbornik reprezentacije Ćiro Blažević.

„Naravno, mislim da smo svi sretni zbog toga„, dodaje,.

Ćiro pomno prati događaje u i oko reprezentacije. Priznaje, imao je i polemika oko dolaska reprezentacije u Split, i to oštrih…

„Morate znati da sam jako sretan i ponosan. Oduševljen sam kako su ljudi reagirali na dolazak hrvatske reprezentacije u Split, sve su ulaznice već rasprodane i to je moja velika sreća. Naslušao sam se naklapanja i paušalnih procjena, a ja sam uvijek govorio da će stadion biti pun. Oni koji su govorili o nekakvom bojkotu i sličnome su zlonamjernici i neinteligentni tipovi. Hrvatska se svugdje voli, ovo je krunski dokaz. Sjećam se kada smo igrali 1995. godine protiv Italije, netom nakon oslobođenja zemlje u Splitu. Ja ljepšu i poticajniju atmosferu nisam nikad vidio”, odaje nam Ćiro.

Kaže da se ne boji rezultatskog posrtaja:





“Najprije, mi smo najbolji u skupini i to ćemo dokazati, drugi moj razlog za optimizam je Zlatko Dalić. Treći je splitska publika i četvrti naše iskustvo. Mi smo majstori za zakomplicirati i ispraviti stvari. Idemo na Euro, zar je to ikada bilo upitno”?