(VIDEO) PROTIVNIČKI NAVIJAČI SLAVILI HRVATSKOG MAJSTORA: Modrić sjajno proslavio jubilej, pogledajte novu majstoriju

U večeri u kojoj je Dinamo imao sjajan početak u svojoj skupini Lige prvaka, jako lijepe vijesti donio je i Luka Modrić koji je bio jedan od strijelaca za Real Madrid u uvjerljivoj pobjedi nad Celticom, s 3:0 u Glasgowu. Hrvatski reprezentativni kapetan bio je strijelac u 60. minuti, za Realovih 2:0 u tom trenutku, čime je pobjeda gostiju bila praktički osigurana.

Modrić je u svojoj akciji prvo prevario obrambene igrače protivnika, a potom, u svojem stilu, pogodio je sjajno i potom se proveselio sa suigračima. Bila je to dvostruka proslava s obzirom na to da je hrvatski majstor ubilježio jubilarni 100. nastup za Real u Ligi prvaka.

Gol kapetana Vatrenih pogledajte – ovdje. (TV prava: TV Arena Sport)

U tjednu u kojem će proslaviti 37. rođendan, Modrić je, tako, još jednom pokazao da njegova klasa ne stari. U Glasgowu je igrao do 80. minute, do razdoblja u kojem je pobjeda europskih prvaka već bila osigurana. Prije kapetana Vatrenih, za Real je zabio Vinicius Junior (56′), a završnih 3:0 postavio je Eden Hazard (77′).

😍 @lukamodric10 scored on his 💯th #UCL match as a madridista! 🍷 Of course he did. #RealFootball pic.twitter.com/pwa1ZAdnUu

Modrić je svoj slavljenički nastup za Real u Ligi prvaka završio izlaskom u završnici utakmice, a prilikom izlaska, klasu kapetana Vatrenih nagradile su tribine Celtic Parka, uz ovacije za pozdrav hrvatskom majstoru. Kapetan hrvatske reprezentacije je na to odgovorio plješčući u znak zahvale. Kako je izgledala ta scena ovacija, pogledajte – ovdje.

Having been substituted to a standing ovation by the Celtic fans, Luka Modric now applauding all four corners of Celtic Park. Still a great player at 36









— Jason Burt (@JBurtTelegraph) September 6, 2022