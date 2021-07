(VIDEO) PROSLAVA PRERASLA U KAOS: Englezi opet divljaju na ulicama

Engleska nogometna reprezentacija plasirala se pobjedom protiv Ukrajine (4:0) u svoje prvo polufinale Europskog prvenstva još od 1996. godine.

‘Gordi Albion’ je vrlo uvjerljivom pobjedom izazvao euforiju u svojoj zemlji, slavilo se diljem Engleske. Naravno, najveća proslava bila je u Londonu, nekoliko tisuća navijača preplavile su ulice prijestolnice. Ubrzo se slavlje pretvorilo u kaos i pomutnju.

#BREAKING ⚠️❗Police kicking off with England fans tonight in London. #London #ENG

Policija je htjela uspostaviti kontrolu nad navijačima, ali se to njima baš i nije svidjelo te su krenuli u napad na policajce.

Na snimkama se zamjećuje kako policija tjera navijače koji uzvraćaju napade.

Policija je javila da nema ozlijeđenih, ali se zato devet našlo na popisu uhićenih.

