(VIDEO) PRIZOR KOJI ĆE VAM SLOMITI SRCE: Vaha se slomio na oproštaju od tragično stradalog nogometaša

Nogometaši Nantesa po prvi su puta izašči na teren nakon stravične zrakoplovne nesreće u kojoj je stradao njihov dojučerašnji suigrač, Emiliano Sala. U srijedu su protiv St. Etiennea lijepom gestom odali počast Sali.

U devetoj minuti prekinuta je utakmica, simbolično jer je Sala nosio broj devet, a tada je cijeli stadion ustao i zapljeskao argentinskom nogometašu koji se i dalje smatra nestalim.

Trener Nantesa, Vahid Halilhodžić čak je i zaplakao. Vaha i Sala bili su jako vezani.

Nantes’ game against Saint-Etienne was paused in the ninth minute for a minute’s applause for Emiliano Sala, bringing coach Vahid Halilhodzic to tears. pic.twitter.com/QQRpigGcC1

— DAZN CA (@DAZN_CA) 30. siječnja 2019.