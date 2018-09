(VIDEO) POVIJESNA KATASTROFA HRVATSKE! Španjolci razvalili Vatrene s čak šest komada uz čistu rapsodiju lijepih golova

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prvoj utakmici Lige nacija. Španjolska je razbila Vatrene, svjetske doprvake, s čak 6:0. Bila je ovo povijesna utakmica Hrvatske, upisali su najveći poraz otkako je oformljena reprezentacija, poraženi su s čak 6:0. Ne treba puno rezimirati, Hrvatska se vrlo rano raspala, već nakon 3:0, a nakon toga Španjolci su se poigravali s nezainteresiranim Vatrenima i zabili još tri gola u drugom poluvremenu.

Španjolska – Hrvatska 6:0

90′ +3′ – Kraj utakmice. Bila je ovo povijesna utakmica Hrvatske, upisali su najveći poraz otkako je oformljena reprezentacija, poraženi su s čak 6:0. Ne treba puno rezimirati, Hrvatska se vrlo rano raspala, već nakon 3:0, a nakon toga Španjolci su se poigravali s nezainteresiranim Vatrenima i zabili još tri gola u drugom poluvremenu.

90′ – Alcantara je sada raspalio, na asistenciju Vide. Da, stoper Vatrenih je loše izbio i dao je rolicu Thiagu koji je odapeo iz sve snage, ali Kale brani.

87′ – Isco je s negdje 11 metara neometan pucao, ali brani Kalinić.

83′ – Rodrigo se sada prošetao po desnoj strani i s kojih 10 metara iskosa gađao je drugi kut, ali je zamalo bio neprecizan.

80′ – Hrvatska sada već iz nervoze sve češće radi prekršaje, a Španjolci svakom akcijom siju strah po obrani Vatrenih.

72′ – U međuvremenu je ušao Marko Livaja, izašao je Santini.

70′ – GOL! Isco je sada zabio. Prošetala se Španjolska, dovela si loptu na 15-ak metara od gola, lijepo kombinirala i na kraju je Isco neometano iz blizine zabio. Lijepo.

68′ – Hrvatska je i dalje nemoćna, a ne izgleda da se baš i previše trudi. Španjolci imaju posjed i traže nove prilike za gol.

62′ – Pjaca ulazi, Brozović.

57′ – GOL! Španjolci su zabili peti put. Ramos je zabio na centaršut iz kornera Asensija. Nema ovo više smisla.

49′ – GOL! Španjolska zabija četvrti gol.! Ponovo je zakazala obrana, Rodrigo je izbjegao ofsajd-zamku i dobio je šansu 1 na 1 i lako ju je realizirao!

46′ – Počinje drugo poluvrijeme, nadamo se bolje za Hrvatsku.

45′ – Za kraj poluvremena je još Rodrigo opasno zaprijetio, otišlo je to vrlo blizu gola, pucao je glavom. Ono što možemo rezimirati jest da je ovo bilo jedno od najgorih poluvremena za Vatrene posljednjih godina. Ništa nije valjalo, nakon dva zapucana zicera i jedne sjajne šanse Rakitića, Španjolska je gadno uzvratila i kaznila promašaje. Teško je za očekivati da se ovako blijeda Hrvatska može vratiti, ali vidjet ćemo u nastavku.

39′ – Brozović radi prekršaj u zoni šuta i dobiva žuti.

35′ – GOL! ASENSIO OPET! Obrana opet loše reagira i pušta Asensia na udarac izvana, ovaj gađa jako precizno, u godnji lijevi Kalinića, ovaj je uspio skinuti, ali si je poslao loptu u mrežu. Strašno!

33′ – GOOOL ZA ŠPANJOLSKU! I to kakav! Asensio je raspalio s nekih 20 metara i zabio, nakon katastrofalne greške obrane Hrvatske. Vida i Rakitić nisu izašli u blok i Asensio je neometano zabio.

22′ – GOL! Vodi Španjolska. Loptu je primio Carvajal i onda vanjskom sjajno podigao s boka na peterac i pogodio Saula koji je to s pet metara zakucao u mrežu Kalinića. Vrlo jeftin pogodak.

19′ – Vrsaljko se ozlijedio! Neće moći nastaviti, zanimljivo, ulazi Marko Rog! Mijenjat će sustav Dalić, očito.

17′ – Opet promašeni zicer. Perišić je sada izbio ispred De Gee, ali iz blizine je uputio loš udarac, odnosno blokirao ga je Carvajal i nekako je to skinuo vratar Španjolske.

15′ – Španjolci strahovito griješe u dodavanjima u zadnjoj liniji i Hrvatska ih visokim pressingom dovodi u jako neugodne situacije.

14′ – Kakav promašaj, a joj!!! Santini je zapucao 100 postotnu šansu. S ruba peterca dobio je perfektnu loptu Vrsaljka, ali ju je poslao tik uz vratnicu.

10′ – Forsiraju Španjolci posjed lopte, ali vrlo su šlampavi u dodavanjima i ih s ne tako agresivnim pressingom uspjeva iznenaditi.

8′ – Carvajal je sada centrirao oštro po travnjaku prema petercu, a Mitrović je to pomalo nespretno izbio kraj vrata Kalinića.

5′ – Hrvatska je imala dobru šansu, nakon što se obrana Španjolske spetljala, ali fijuknulo je to kraj vrata, Rakitić je pucao iz daljine. Međutim, Vatreni će morati ubrzati protok lopte jer Španjolci igraju visoki pressing i ne dozvoljavaju baš spori tempo i kreaciju.

1′ – Počela je utakmica!

20:43 – Intonirane su himne.

20:41 – Uoči utakmice Rakitiću je uručena nagrada i odana mu je počast za njegov stoti nastup u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

20:15 – Što kažu kladionice? Koeficijent na Španjolsku je 1.61, a na pobjedu Hrvatske čak 6.50. Remi nosi koeficijent četiri.

20:10 – Vjerovali ili ne, Španjolska je znatno skuplja od Vatrenih.

20:05 – Što je to Liga nacija provjerite u objavi ispod.

20:00 – Objavljene su službene postave. Izbornik Dalić priredio je veliko iznenađenje, uvrstio je Matea Kovačića na desno krilo umjesto Marka Pjace, a u špici će zaigrati Ivan Santini.

Sastavi:

Španjolska: De Gea – Carvajal, Nacho, Ramos, Gaya – Ceballos, Busquets, Saul – Asensio, Rodrigo, Isco.

Hrvatska: L. Kalinić – Vrsaljko, Vida, Mitrović, Pivarić – Brozović, Modrić, Rakitić – Kovačić, Santini, Perišić.

19:45 – Rakitić protiv Španjolske upisuje svoju stotu utakmicu za Vatrene.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić očekuje u utorak visoki presing Španjolaca pred svojom publikom, no na njega namjerava odgovoriti agresivnom igrom i oduzimanjem lopte.

Španjolska i Hrvatska u utorak u južnom gradu Elcheu igraju utakmicu Lige nacija, novog natjecanja u kojem je Španolska dobro startala. U subotu je na gostovanju u Londonu pobijedila s 2-1 Englesku, momčad koja se nalazi u istoj skupini.

U toj utakmici je na španjolskoj klupi debitirao Luis Enrique, nekadašnji trener Barcelone. On traži od svojih igrača što duži posjed lopte a kada ju nemaju presing na protivničku obranu dok ju ne osvoje.

„Enrique je najavio visoki presing. To i očekujemo. Igraju pred domaćom publikom te nemaju što za izgubiti. Mi, pak, moramo biti agresivniji i stajati bliže njihovim igračima. Te imati loptu u svom posjedu. To će biti rješenje“, objasnio je Dalić.

Utakmica se igra na stadionu Martínez Valero kapaciteta 33.700 mjesta na kojem je Španjolska uvijek pobjeđivala. Od kada je stadion izgrađen 1976. godine reprezentacija je na njemu odigrala pet utakmica i u svima slavila. Posljednji put prije deset godina kada je u prijateljskom susretu svladala Italiju s 1-0.

„No mi se nismo došli braniti nego pobijediti“, naglasio je Dalić. „Ranije jesam rekao da nam rezultat nije u prvom planu, da želimo stvoriti momčad za Europsko prvenstvo, no kada dođeš na ovako veliku utakmicu nemaš puno mogućnosti. Moraš pokušati pobijediti“, dodao je.

Kroz utakmice protiv Španjolske i Engleske izbornik želi isprobati igrače koje ranije nije pozivao ili im nije dao dovoljnu minutažu. Sasvim je izgledno da će neki od njih zaigrati u utorak.

„Tražimo nove igrače te nema bolje situacije od ove sutra. Da dobijemo jasnu sliku s kime možemo dalje“, rekao je Dalić koji je na klupi od listopada 2017. godine. Smatra da su tijekom njegovog mandata ostvarili neke važne rezultate pa želi nastaviti istom linijom.

U tome će mu nastojati pomoći Domagoj Vida, stoper koji je u četvrtak u utakmici s Portugalom ozlijedio ruku. On će se, međutim, naći u posljednjem redu hrvatske obrane.

„ Vida će igrati. Poznavajući njegov karakter stistnut će zube i igrati“, istaknuo je Dalić.

Upitan je li s Modrićem i Rakitićem na Svjetskom prvenstvu kopirao igru Španjolske iz njenih zlatnih dana, od 2008. do 2012. s Andrésom Iniestom i Xavijem Hernándezom, odgovorio je da nije.

„Možda je tako izgledalo, no mi nikoga ne kopiramo. Pokazali smo momčadsku igru, zajedništvo, borbenost… U nekim trenucima smo imali sreće, ali ona prati hrabre, a mi smo ju zaslužili“, rekao je. Hrvatska je osvojila srebrnu medalju nakon što je s 2-4 izgubila u finalu od Francuske.

Dalić se tako našao u izboru za najboljeg trenera zajedno s Francuzima Didierom Deschampsom i Zinedinom Zidanom.

„Za mene je čast da sam u tom uskom krugu trenera, moram zahvaliti igračima na tome. Da nije bilo srebra ne bi bilo niti toga. Nama hrvatskim trenerima se teško probiti velike klubove no sigurno je da imamo dobrih trenera“, zaključio je.

Rakitić uoči utakmice

Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić u utorak će u svojoj stotoj utakmici za Hrvatsku dati sve od sebe za pobjedu nad favoriziranom Španjolskom, domaćinom od kuda mu je i supruga Raquel.

„Španjolska je uvijek favorit kada igra doma, bez obzira bila s druge strane Hrvatska, Njemačka ili Brazil. No došli smo po pobjedu“, rekao je 30-godišnji Rakitić koji je 2007. godine debitirao za Hrvatsku.

„Sjećam se tog trenutka, jedva sam čekao da upišem taj nastup. I evo, jedanaest godina kasnije nalazim se pred svojim stotim nastupom. Ako Bog da bit će sutra protiv Španjolske. Ponosan sam“, dodao je.

Španjolska i Hrvatska u utorak u južnom gradu Elcheu igraju utakmicu novog natjecanja Lige nacija. U skupini je još i Engleska.

„Sve se poklopilo, za svoj stoti nastup nisam mogao izabrati boljeg protivnika od Španjolske. Borit ćemo se te se nadam da ću ga proslaviti na najbolji mogući način pobjedom“, rekao je Rakitić čija je supruga Raquel iz Seville.

Španjolska je u subotu startala pobjedom nad Engleskom s 2-1, a na njenoj klupi je debitirao Luis Enrique, bivši Rakitićev trener iz Barcelone. Obojica su došla u Barcelonu u ljeto 2014. te se oprostila kada je Enrique odstupio u ljeto 2017. kako bi se odmorio godinu dana.

„On je jedan je najkompletnijih trenera, pazi na detalje, te će nam biti teško. U njihovoj utakmici protiv Engleske vidio sam puno stvari koje smo svojedobno radili u Barceloni“, rekao je Rakitić. „Drago mi je da ćemo se vidjeti, želim mu sve najbolje ali mi želimo bodove u toj utakmici“, naglasio je.

Rakitić će se na sredini terena sudariti sa svojim klupskim suigračem, veznim Sergiom Busquetsom, kojeg smatra jednim od najboljih igrača današnjice.

„Igra godinama dobro, uživam igrati s njim u Barceloni, ondje nam je važan igrač a takav je i Španjolskoj.Ne mogu ga usporediti s Lukom Modrićem jer su drugačiji tipovi igrača. Oni su jedni od najboljih koje imamo u nogometu a ja sam sretan sto igram s obojicom“, odgovorio je.

Hrvatska je u četvrtak u pripremoj utakmici odigrala 1-1 u Portugalu a protiv Španjolske će upisati drugi nastup nakon osvojene srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Nakon prvenstva su se oprostili napadač Mario Mandžukić, branič Vedran Ćorluka i vratar Danijel Subašić. Od španjolske reprezentacije, koja je ispala u osmini finala od domaćina Rusije, oprostili su se branič Gerard Piqué, vezni Andrés Iniesta i ofenzivni krilni David Silva.

„Za nas je to teži udarac nego za Španjolsku jer ona ima puno igrača. Nama je, pak, svaki bitan. To se osjeti. Kada velike zemlje poput Španjolske, Njemačke ili Brazila ostanu bez nekog igrača to nije tako strašno, kao što je nama. No mi ćemo nastojati to nadoknaditi, imamo talentiranih igrača željnih dokazivanja. Također, u mladoj U-21 reprezentaciji ima zanimljivih igrača i zato se ne trebamo bojati“, rekao je Rakitić.

Liga nacija je natjecanje kroz koje bi neki od novih igrača mogli stasati u prvotimce. Rakitić apsolutno podržava to novo natjecanje, a posebno ulogu Hrvatske u njemu.

„Važno je da igramo s momčadima kao su Španjolska i Engleska. To je još jedna utakmica kao i bilo koja druga ali protiv najboljih na svijetu. U njoj braniš svoju zemlju, svoje boje, svoje ljude…to je nesto najveće što se može doživjeti. Protiv Španjolske ćemo uživati te dati sve od sebe da pobijedimo”, napomenuo je.

U nedjelju je njegov kolega na sredini terena Luka Modrić napunio 33 godine te će s kapetanskom vrpcom povesti ekipu u to natjecanje, a sebe prema nagradi za najboljeg igrača svijeta. FIFA, svjetska krovna nogometna organizacija, 23. rujna će u Londonu dodijeliti nagradu The Best za najboljeg nogometaša svijeta.

„Luka je i više nego zasluženo bio osvojio i UEFA-inu nagradu za najboljeg u Europi. Čestitao sam mu porukuom, pa i osobno kada smo se vidjeli. Sve je zaslužio, nitko mu ništa nije poklonio. Svi se mi Hrvati radujemo s njim. To je nagrada čitavoj Hrvatskoj“, rekao je Rakitić. „ Biti mala zemlja a dobivati takva priznanja. Iznenadilo bi me da ne bude još nekoliko nagrada. Naime, netko ima bolju ili lošiju sezonu, ali on je ove sezone zaslužio te nagrade. Nadam se da će Hrvatska kroz njega osvojiti još priznanja“, dodao je.

Upitan tko je bolji Lionel Messi ili Luka Modrić, Rakitić je ponovio da hrvatski kapetan zaslužuje ove godine nagradu za najboljeg.

„Najbolji u povijesti je Messi, to svako dijete zna ako ga pitamo, no ovo je bila Lukina godina. To također zna i Leo kao i svi koji vole nogomet“, rekao je hrvatski dokapetan.

Rakitić je protiv Španjolske igrao 2012. i 2016. Godine, te ima jedan poraz i jednu pobjedu. Ovog ljeta su se Hrvatska i Španjolska mogle sresti u četvrtfinalu no Španjolci su na jedanaesterce bili ispali od Rusa.

„To jest bilo izenađenje no vidjelo da na prvenstvu neće biti lakih utakmica. Žao mi da tada još nismo odigrali međusobnu utakmicu no to je tako. Sutra ćemo zato uživati, te očekujem pobjedu Hrvatske“, zaključio je Rakitić.

Španjolski izbornik o Vatrenima

Španjolski izbornik Luis Enrique mogao bi u utorak protiv Hrvatske promijeniti neke igrače koji su u subotu pobijedili Englesku s 2-1 jer su mu neki nogometaši umorni i jer Hrvatska igra drugačije u odnosu na ‘Gordi Albion’.

“Imali smo dugačko putovanje, ne želim reći da su igrači umorni, trenirali su dobro, no nemam ih ovdje svaki dan da vidim kako reagiraju. Osim toga Hrvatska je drugačija momčad”, rekao je 48-godišnji Enrique na konferenciji za medije u Elcheu.

U tom južnom gradu Španjolska i Hrvatska u utorak igraju utakmicu Lige Nacija, a u skupini je još i Engleska. U subotu je Španjolska u Londonu pobijedila Englesku s 2-1.

“Sviđa mi se što smo razveselili zemlju, to je najbolje što se može učiniti, no moramo ostati izvan tog vala euforije, a kada govorimo o Hrvatskoj to nije samo Modrić, treba spomenuti i Ivana Rakitića”, napomenuo je Enrique.

On je u Barceloni bio trener hrvatskom dokapetanu Ivanu Rakitiću od ljeta 2014. do ljeta 2017. godine. Tada je odstupio te se odmarao godinu dana sve dok u srpnju nije izabran za izbornika Španjolske. Španjolci su na Svjetskom prvenstvu ispali u osmini finala od domaćina Rusije dok je Hrvatska osvojila srebrnu medalju nakon poraza u finalu od Francuske s 2-4.

“Rezultat Hrvatske nije me iznenadio. Gledajući kako su igrali za mene to nije bilo iznenađenje. Hrvatska ima izuzetno kvalitetne pojedince, a kao momčad napada i kao momčad se brani, i to snažno”, rekao je Enrique.

“Dobro igra presing, vidio sam kako su zabili gol Portugalu”, dodao je.

Hrvatska je u četvrtak, u svom prvom nastupu nakon svjetskog prvenstva, odigrala 1-1 s Portugalom u prijateljskoj utakmici odigranoj u gradu Faro.

“Na kraju utakmice nismo pronalazili prostor prema njihovom golu i u tom segmentu ćemo morati biti bolji. Nismo uspjeli staviti loptu pod svoju kontrolu što nam je bio cilj, no to nije čudno s obzirom da je s druge strane stajala snažna momčad poput Engleske, polufinalist Svjetskog prvenstva, koja je jako riskirala na kraju utakmice”, rekao je Enrique.

Upitan o hrvatskom kapetanu Luki Modriću kao kandidatu za nagradu za najboljeg igrača svijeta, Enrique je istaknuo da je najbolji nogometaš svijeta Lionel Messi.

“Ja bih nagradu dao Messiju jer je izvan svih”, istaknuo je bivši trener Barcelone.