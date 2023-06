(VIDEO) Pogledajte kako se potukao s policijom zbog Ivane Knoll! Izgubio je glavu, a onda je dobio pendrekom

Nažalost neki od naših navijača nisu pojavljivanje Ivane Knoll doživjeli mirno, već su se iz neznanog razloga podigle tenzije između nekolicine muškaraca u Rotterdamu.

Kako se može vidjeti u videu Ivana Knoll je samo na kratko prošla kroz kadar, a dvojica muškaraca imala su potrebu međusobno se obračunati.

U sve se naravno umiješala i nizozemska policija, koja je uspjela smiriti situaciju između navijača naša reprezentacije.

No han passat ni 10 minuts des que he arribat al camp que ha passat això. Increïble. Jutgeu vosaltres mateixos. Tot ve per la presència de Ivana Knoll, la famosa aficionada de Croàcia. Algun aficionat l’ha molestat i la cosa ha acabat com el rosari de l’aurora pic.twitter.com/6Izznb8ckw

— Damià López (@DamiaLopez) June 14, 2023