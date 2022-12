(VIDEO) POTRESNE SCENE PELEA IZ BOLNICE: Oprostio se s prijateljima i obitelji

Još za vrijeme Svjetskog prvenstva brazilski navijači slali su podršku svom idolu Peleu koji je u bolnici zbog toga što se situacija s njegovim zdravljem zakomplicirala.

Trenutno se nalazi u bolnici Albert Einstein, a društvenim mrežama kruži snimka koja otkriva u koliko teškom stanju je Pele. Njrgov kćer redovito obavijesti javnost o stanju svog oca.

Legenda nogometa bori se s rakom debelog crijeva i božićne je blagdane proveo u bolnici. Iako su kemoterapije ga držale već dugo u dobrom stanju sve se pogoršalo kada je krenulo SP u Katru.

Pele se oprostio od obitelji i prijatelja iz bolničkog kreveta. Na potresnom videu uočljivo je kako uz veliki trud telefonski razgovara s obitelji.

#Pele🇧🇷 says goodbye to family and friends from the hospital bed.

Football legend Pele slowly losing battle against Cancer, family says ‘he is very serious.’. 😢🙏🇧🇷

He knows his time is getting close to an end

He lived his dream ❤🥺

He’s grateful for life. #brazil #football pic.twitter.com/KI6bvRBVOL

— Robin 🇬🇧 🌍 (@BaprayRobin) December 25, 2022