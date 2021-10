(VIDEO) POTPUNO JE ‘POLUDIO’! Ovakvu reakciju na vlastitog igrača do sada nismo vidjeli

Suluda scena dana dolazi nam iz Sjeverne Irske, gdje su u derbiju lokalnog prvenstva snage odmjerili domaći Glentoran protiv Colerainea.

Utakmica je završila 2:2, a derbi će ostati zapamćen po brutalnom nasrtaju domaćeg golmana na vlastitog suigrača.

Naime, u 80. minuti Colerain je izjednačio na 2:2, a golman Aaron McCarey je potpuno poludio na vlastitu obranu i okomio se na suigrače.

Počeo ga daviti

Najviše je nastradao mladi lijevi bek 22-godišnji Bobby Burns, kojeg je McCarey prvo gurnuo a potom ga je krenuo daviti dok je ovaj ležao na travi.

U pomoć su pritrčali drugi igrači, jedan je čak svog golmana gađao loptom, a na kraju su jedva uspjeli da spasiti nesretnog Burnsa.

Naravno epilog ovog incidenta bio je izravni crveni karton za golmana Glentorana McCareya.

GOAL + RED CARD! ⚽️🟥









Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!

Watch live 👉 https://t.co/560Bsm5J5z#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/iBQh9FB6L2

— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021