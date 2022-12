(VIDEO) POTPUNI KAOS NA STADIONU: Huligani katnom gađali golmana, završio krvave glave

Ružnim scenama svjedočili su gledatelji koji su pohodili veliki derbi australske lige između Melbourne Cityja i Melbourne Victorie, koji je prekinut je u 21. minuti pri vodstvu domaćih od 1:0 zbog upada navijača Victorije u teren i napada na golmana Cityja.

Upadu navijača prethodila je reakcija vratara Cityja kada je pored njega pala dimna bomba, koju je Glover vratio među navijače Victorije, koji su potom uletjeli u teren i zaputili se direktno prema vrataru.

Nakon nekoliko trenutaka nesretni Glover našao se napadnut od par huligana, kad mu je u jednom trenutku doletjela kanta s bijelim prahom, koji služi za gašenje pirotehnike, u glavu.

Prekid utakmice

Sudac koji je pokušao zaštiti Glovera odmah je odsvirao kraj utakmice, a igrači jedne i druge momčadi pohitali su u svlačionice.

Absolutely unacceptable ugly scenes at 20 minutes at the Melbourne Derby. Glover got smashed by a bin by some fuckwit. Terrible. Game paused. As if Aus football couldn’t get any worse rn #MCYvMVC pic.twitter.com/zN8CMMEFVe

— Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) December 17, 2022