(VIDEO) POTPUNI KAOS NA MARAKNI: Dimne bombe, tuča s policijom, razbijanje prozora, nogomet u drugom planu

Flamengo i Atletico Mineiro dva su velika rivala čija netrpeljivost često prelazi u nasilje, a sinoć smo se ponovno mogli uvjeriti u takav scenariji.

Na Marakani se igrao uzvrat osmine finala kupa. Slavio je Atletico u prvom susretu s 2:1, ali na svojoj Marakani Flamengo je upisao pobjedu s 2:0 i prošao dalje.

Međutim u prvom planu su bili navijači. Navijači Flamenga točnije oni bez ulaznice pokušali su se probiti na stadion, a većina ih je i uspjela, ali problemi tu nisu prestali.

Navijači Atletica koji su ostali van stadiona započeli su tučnjavu s vojnom policijom, a kad su za to čuli oni koji su na stadionu spustili su se dole i kako bi pomogli onima koji su već dole.

