(VIDEO) Potpuni kaos na Malti: Izraelci izazvali nerede na utakmici Lige prvaka

Još nije ni za pravo počelo, a već se dogodio prvi incident na utakmicama kvalifikacija za Ligu prvaka, u kojem su se na Malti susreli domaći Hamrun i Maccabi Haifa.

Navijači Maccabija su pri vodstvu u njihove momčadi 2:0, odlučili krenuti na navijače domaćeg Hamruna, od kojih ih je dijelilo samo nekoliko policajaca i željezna ograda.

Sukob je dosta brzo eskalirao, bacale su se baklje, od kojih je jedna izazvala manji požar, ali pravodobnom intervencijom policije i samih nogometaša na terenu strasti su se smirile, ali je susret bio prekinut.

Ugly scenes at the Centenary Stadium as Maccabi Haifa fans clash with Hamrun Spartans supporters – chants of ‘Palestina’ come from the home end soon after as a number of fans filter out of the ground. Disgraceful. pic.twitter.com/jU7AAGin4W

— Andrew Dempsey (@AndrewDempsey98) July 11, 2023