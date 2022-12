(VIDEO) POTPUNA LUDNICA U ARGENITINI: Messi se vratio kući i poručio: ‘Ovo je za Diega’

Autor: Dnevno GIŠ

Argentinska nogometna reprezentacija vratila se u domovinu s Kupom Prvaka, a na ulicama Buenos Airesa okupilo se više od milijun ljudi kako bi dočekali svoje ljubimce.

Iako u Argentini ne ‘cvijeta cvijeće’, nezaposlenost i inflacija su opet velike, Messi i društvo donijeli su malo sreće u domovinu, koja im se odužila na spektakularan način.

Incredible scenes as Argentina arrive in the middle of the night. Thousands waiting along the motorway pic.twitter.com/qEFkIETXbz

— GOLAZO (@golazoargentino) December 20, 2022

Već od nedjelje, kada je Argentina pobjedom protiv Francuske na penale osvojila Svjetsko prvenstvo, u Bouenos Airesu je bilo milijun ljudi na cestama i trgovima, a sve se čini kako su većinom tamo i ostali dok se nisu vratili njihovi reprezentativci.

Argentina campeón del mundo. No traten de entenderlo. pic.twitter.com/jc1YTcuKrS — Messismo (@Messismo10) December 20, 2022









Na dočeku je potpuna ludnica, otvoreni autobus s igračima vozio se glavnim gradom Argentine, a u jednom trenutku je izbjegnuta tragedija, kada su se Messi i još trojica suigrača skoro zapetljali u žice dalekovoda.

Ovo je za Diega

Messi je danas sa svojom objavom o osvajanju Kupa Prvaka postao najgledaniji u povijesti Instagrama, pretekao je jaje, a isto se na društvenoj mreži oglasio i emotivnom objavom.









The celebrations in Argentina are wild 🤯 pic.twitter.com/ewgXil3Nl3 — ESPN UK (@ESPNUK) December 20, 2022

“Od Grandolija do Svjetskog prvenstva u Kataru prošlo je gotovo 30 godina. Tri desetljeća lopta mi je pružala puno radosti, ali i malo tuge. Uvijek sam sanjao da postanem svjetski prvak i nisam želio prestati pokušavati, čak i znajući da se to možda nikada neće dogoditi. Ovaj naslov prvaka kojeg smo osvojili je i za sve one koji to nisu uspjeli ostvariti na prethodnim svjetskim prvenstvima na kojima smo igrali, kao 2014. u Brazilu, gdje su ga svi zaslužili jer su se borili do finala. A zaslužili smo to čak i u tom prokletom finalu”, napisao je Messi i nastavio:

“Također, ovaj naslov je i za Diega koji nas je bodrio s neba. I za sve koji su uvijek bili uz reprezentaciju bez obzira na rezultat, pa i onda kada nije išlo kako smo htjeli. I naravno, to je i za sve iz ove lijepe družine koja se stvorila, stručnog stožera i sve ljude iz reprezentacije koji su anonimni, a koji danonoćno rade da nama bude lakše. Često je neuspjeh dio putovanja i učenja, a bez razočaranja je nemoguće postići uspjeh. Hvala vam puno od srca! Idemo Argentina!”, napisao je po mnogima najbolji igrač svih vremena.