(VIDEO) POTPUNA LUDNICA MANCHESTERU: Navijači Uniteda ruše ograde i pale baklje

Od 21 sati igra se najveći derbi u Engleskoj. Manchester United i Liverpool će se susreti u trećem kolu Premier lige. Oba kluba su u velikoj rezultatskoj krizi, ali United je u punoj većoj, a navijači su bijesni.

Upravo zato je na ulicama Manchestera potpuna ludnica. Navijači su bijesni te su neredi na ulicama zbog uprave. Traže odlazak američkih vlasnika koje smatraju glavnim krivcima za loše stanje u kojem se klub već dulje vrijeme nalazi.

Navijači pale baklje, ruše ograde te skandiraju protiv uprave. Na sve je reagirala i policija koja je izašla na ulice kako bi zaustavila divljanje navijača.

United nije osvojio naslov Premier lige od 2013., redovito je propuštao Ligu prvaka posljednjih godina i nije osvojio trofej od 2017., a od 2013. su potrošili više od milijardu eura na transfere.

The metal fence outside the Tollgate was pulled down by a group of supporters before security quickly stopped more charging in.

“We’re Man United, we’ll do what we want” was belted out by everyone here afterwards. @TheAthleticUK #MUFC #MUNLIV pic.twitter.com/4DepTe4ptL

— Dan Sheldon (@dansheldonsport) August 22, 2022