(VIDEO) POPULARNI VATRENI DOBIO SVOJU PJESMU: Evo kako navijači slave Ivana Perišića

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nije trebalo proći dugo, a Ivan Perišić je već zaludio navijače Tottenhama. Stigao je ovo ljeto iz Inter Milana, a već dva mjeseca kasnije skladali su mu pjesmu u čast.

Još uvijek čeka na svoj prvijenac u dresu novog kluba, ali je u 7 nastupa upisao 3 asistencije, ali je svojim igrama i zalaganjem oduševio navijače londonskog kluba.

‘He came to Tottenham to play with Hary Kane, Rejected Chelsea to play at White Hart Lane. He‘s our Croatian who‘s up and down the pitch, His name is Ivan, Ivan Perisic!’ skandiraju Hrvatu.





Miljenik

U prijevodu: ‘Došao je u Tottenham da bi igrao s Harry Kaneom. Odbio je Chelsea da bi igrao na White Hart Laneu. On je naš Hrvat koji ide gore dole po terenu. Njegovo ime je Ivan, Ivan Perišić.’

Malo tko je tako brzo prihvaćen kod inače vrlo strogih Engleza po pitanju stranih pojačanja. Ipak, naše krilo očito je vrlo brzo dokazalo da navijači i klub mogu računati na njega.