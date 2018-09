Photo by Thananuwat Srirasant/Getty Images for ICC

(VIDEO) POGODAK O KOJEM PRIČA CIJELA EUROPA! Otpadak Reala i Uniteda zabio remek-djelo iz kornera!

Nogometaši PSG-a u četvrtom su kolu Ligue One stigli do 4:2 pobjede na gostovanju kod Nimesa. Vodili su Parižani s 2:0, a domaćin je potom došao neočekivano do 2:2.

Međutim, do kraja utakmice su Mbappe i Cavani vratili dvostruku prednost i osigruali pobjedu.

Ipak, junak utakmice bio je Angel Di Maria koji je u 40. minuti zabio remek-djelo, gol kakav se viđa jako rijetko – ravno iz kornera. Nema smisla puno opisivati. Uživajte.