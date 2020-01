Photo by Catherine Ivill/Getty Images

(VIDEO) POGODAK IZ SNOVA LUKE MODRIĆA: Hrvat torpedirao Valenciju pogotkom koji obilazi svijet!

Nogometaši Real Madrida izborili su plasman u finale španjolskog Superkupa nakon što su u prvom polufinalnom susretu u saudijskom gradu Jeddah pobijedili Valenciju sa 3-1, a među strijelce se upisao i Luka Modrić.

“Kraljevski klub” je gotovo rutinski stigao do pobjede protiv ‘Šišmiša’ kojima je to bio prvi poraz u zadnjih osam susreta u svim natjecanjima.

Golove za Real zabili su Toni Kroos (15), Isco (39) i Luka Modrić (65), dok je za Valenciju zabio Dani Parejo iz kaznenog udarca u drugoj minuti sudačke nadoknade.

U drugom polufinalnom susretu u četvrtak se sastaju Barcelona i Atletico Madrid, a finale je 12. siječnja.

“Kraljevski klub” je poveo u 15. minuti nevjerojatnim golom Tonija Kroosa iz kornera. Njemački veznjak je iskoristio nepažnju vratara Jamumea Domenecha i na brzinu izveo korner pogodivši vrata ‘šišmiša’.

Na 2-0 povisio je Isco u 39. minuti iz akcije u kojoj je sudjelovao i Luka Modrić. Federico Valverde je ušao u kazneni prostor i povratnom loptom uposlio Modrića koji je odmah pucao. Njegov je udarac završio u bloku, a Isco je odbijanac pospremio u gol.

Odličnu igru Modrić je okrunio pogotkom za 3-0 u 65. minuti. Isco je ukrao loptu produživši do Jovića koji je uposlio kapetana ‘vatrenih’. Modrić je ušao u kazneni prostor i između dva suparnička igrača vanjskom felšom fantastično pogodio za 3-0. Bio je to njegov peti pogodak ove sezone, a igrao je do 77. minute kada ga je zamijenio James Rodriguez.

U posljednjim trenucima susreta Parejo je iz kaznenog udarca ublažio poraz Valencije

