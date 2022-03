(VIDEO) POGLEDAJTE SPEKTAKL VELIKE ZVIJEZDE: Nitko ovo nije napravio prije njega

Robert Lewandowski je svojim golovima u prvom poluvremenu protiv Red Bull Salzburga usmjerio Bayern prema četvrtfinalu Lige prvaka. Poljska napadačka zvijezda je dva puta zabila iz penala, a jednom iz igre, upisujući se u povijest elitnog europskog klupskog natjecanja zbog brzine kojom je došao do ‘hat-tricka’.

Lewandowski je svoja prva dva gola zabio iz penala, prvi u 12., a drugi u 21. minuti. Do trećeg gola stigao je iz igre, u 23. minuti.

Takav učinak stavio je 33-godišnjeg Poljaka na prvo mjesto u povijesti Lige prvaka po brzini zabijanja tri gola u jednoj utakmici, ako se uzme u obzir razdoblje od početka susreta.

Prije nego je Lewandowski svojim golovima srušio Salzburg, najbrži ‘hat-trick’ od početka utakmice imao je Talijan Marco Simone. Trebale su mu 24 minute za tri gola dok je u dresu Milana 1996. u Ligi prvaka igrao protiv norveškog Rosenborga.

23 – Robert Lewandowski has completed a hat-trick within 23 minutes against FC RB Salzburg tonight; the earliest treble ever scored by a player in UEFA Champions League history from the start of a match, overtaking Marco Simone for Milan v Rosenborg in 1996 (24 mins). Snappy. pic.twitter.com/aVNNmGdgVV

— OptaJoe (@OptaJoe) March 8, 2022