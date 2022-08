(VIDEO) POGLEDAJTE SPEKTAKL MLADOG HRVATA: Dinamovac majstorijom srušio Hajdukove ‘krvnike’

Zanimljiva i napeta bila je nogometna večer u kojoj se u eurokupovima igralo u kvalifikacijama za Europsku ligu i Konferencijsku ligu. U Hrvatskoj se najviše slavila Hajdukova pobjeda nad Vitorijom Guimaraes, bitna i za nacionalni klupski koeficijent nakon što je ranije ovog tjedna slavio i Dinamo, gostujućom pobjedom protiv Ludogoreca u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Na Poljudu su pala i dva spektakularna gola, udarčinama Miguela Mage za goste i Filipa Krovinovića za splitske Bijele, a sličnog spektakla bilo je i drugdje.

Na kraju večeri, svoju majstoriju izveo je mladi Hrvat koji igra u mostarskom Zrinjskom, Niko Janković, 20-godišnjak koji je u dresu prvaka BiH na posudbi iz Dinama. Igrajući za Zrinjski u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige protiv kazahstanskog Tobola, prošlosezonskog Hajdukovog europskog ‘krvnika’, mladi hrvatski veznjak napadačkog usmjerenja pogodio je za završnih 1:0 izravno iz kornera, u stilu kako se u dresu splitskih Bijelih svojedobno pamti od Blaža Sliškovića.

Jankovićeva majstorija protiv Tobola dogodila se u 76. minuti utakmice u Mostaru. Gol pogledajte – ovdje.





Oduševio navijače i ekipu

Mladi hrvatski igrač je svojim potezom podignuo na noge navijače mostarskog kluba, a nakon pobjede, slavila je cijela momčad koja se nada zadržavanju ili povećanju prednosti idućeg četvrtka u Kazahstanu, u tamošnjem Kostanaju. Prođe li Zrinjski ovu prepreku, u završnom pretkolu išao bi na momčad koja doživi ukupni poraz u susretu Olympiacosa i Slovana iz Bratislave u trećem kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Prva utakmica tog ogleda, odigrana u Pireju, završena je s 1:1.

Europski put traje već dugo

Zrinjski se približio završnom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, nastavljajući ovosezonsku europsku priču koja traje već mjesec dana. Rano u srpnju, prvaci BiH nisu prošli protiv moldavskog Šerifa u kvalifikacijama za Ligu prvaka, s ukupnih 1:o za protivnike u prvom pretkolu, a potom, slijedio je prolazak pokraj albanske Tirane u drugom kolu kvalifikacija Konferencijske lige, s ukupnih 4:2 u tom ogledu.









Sada se smiješi slavlje i na novoj prepreci, uz domaću pobjedu i odluku koja je stigla sjajnim golom mladog hrvatskog veznjaka.

U Mostaru od početka godine

Niko Janković je u Zrinjski došao na početku 2022., krajem siječnja, a prije toga, na Maksimiru je igrao za drugu momčad Dinama. Do statusa prvotimca nije išlo, put do povratka mora graditi zaobilazno, a bude li još golova poput onog protiv Tobola – to bi bila prava preporuka za povratak među zagrebačke Plave.

Za sada, planirano je da Janković ostane na posudbi u mostarskom klubu do kraja ove sezone.