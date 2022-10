(VIDEO) POGLEDAJTE PERIŠIĆEVU SJAJNU LOPTU: Na ovo smo naviknuti od Vatrenog, spasio je svoj Tottenham

Druga ovotjedna večer Lige prvaka bila je jako napeta za Tottenham, koji je kod kuće s punom minutažom Ivana Perišića došao do boda protiv lisabonskog Sportinga. Utakmica u Londonu završena je s 1:1, a 33-godišnji Vatreni odigrao je veliku ulogu u domaćem izjednačenju.

Perišić je u 80. minuti iz kornera odlično ubacio u kazneni prostor, a Urugvajac Rodrigo Bentancur iskoristio je tu preciznu loptu za gol glavom iz velike blizine. Domaći su potom ponovno slavili duboko u sudačkoj nadoknadi nakon što je Harry Kane poslao loptu u domaću mrežu, nadali su se da će to biti 2:1, ali gol nije bio priznat zbog zaleđa. Bilo je napeto nakon toga, a epilog je stigao s crvenim kartonom za Tottenhamovog trenera Antonija Contea.

Bentancur heads in equaliser! Tottenham need a winner to progress…#UCL pic.twitter.com/teB2rzJqIN

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2022