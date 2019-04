(VIDEO) POGLEDAJTE NAJBRŽI GOL U POVIJESTI PREMIERLIGE! Je li to najbrži gol u Europi ikad? Odgovor bi vas mogao šokirati!

Zanimljivosti nije manjkalo na u utorak odigranoj, inače odgođenoj utakmici 31. kola engleske Premierlige između Watforda i Southamptona. Pala su dva pogotka. Gosti su prvog zabili u 1. minuti utakmice, a domaćin je izjednačio u posljednjoj, 90. minuti ogleda na Vicarage Roadu.

Ovaj pogodak iz prve minute – zapravo je pogodak iz sedme sekunde utakmice. Naime, nakon samo 7.7 sekundi ogleda Southampton je poveo golom irskog napadača Shanea Longa. To je najbrži pogodak ikad u prvom razredu engleskog nogometa.

Mislite da je to najbrži pogodak u ligama petica? Varate se… Španjolac Joseba Llorente postigao je 2008. godine u Primeri pogodak za samo 7.3 sekunde, na drugom mjestu je Seydou Keita koji je također bio strijelac u Primeri, njemu je trebalo 7.6 sekundi.

Dosadašnji rekorder u Premier ligi bio je Ledley King (9.82 sekunde), a Alan Shearer (10.52 sekunde) sada je pao na treće mjesto najbržih golova u povijesti engleskog prvenstva.

Video najbržeg pogotka u povijesti Premierlige pogledajte na ovom linku.

Straight to the top ⚡️

Here’s who Shane Long surpassed with his record-breaking goal ➡️ https://t.co/X5FTVPxar4 #PL pic.twitter.com/vpRsVvhruw

— Premier League (@premierleague) April 23, 2019