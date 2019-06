(VIDEO) POGLEDAJTE MOĆNU PORUKU HRVATSKE VOJSKE I BRAĆE SINKOVIĆ: ‘Jedno srce, jedna duša, jedna Hrvatska’!

Autor: DNEVNO

Pripadnici Hrvatske vojske i rukovodeće osoblje Ministarstva obrane Republike Hrvatske na čelu s potpredsjednikom Vlade i ministrom obrane Republike Hrvatske Damirom Krstičevićem zajedno s vrhunskim sportašima, ugovornim pričuvnicima Hrvatske vojske braćom Martinom i Valentom Sinkovićem te legendarnim hrvatskim alpinistom Stipom Božićem u petak, 7. lipnja održali su hodnju na Sljeme, Bikčevićevom stazom do Planinarskog doma „Ivan Pačkovski“ na Puntijarki.

U toj prigodi, braća Sinković nakon osvojenog naslova europskih prvaka u veslanju, pripadnicima Hrvatske vojske na Sljemenu održala predavanje o svom putu do uspjeha.

Sa Sljemena su pripadnici Hrvatske vojske zajedno s braćom Sinković i alpinistom Stipom Božićem poslali video poruku podrške Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji uoči sutrašnje utakmice u Osijeku protiv Walesa: “Jedno srce, jedna duša, jedna Hrvatska – Sretno Vatreni!”.

Ministar Krstičević braći Sinković i alpinistu Stipi Božiću zahvalio je na znanju i iskustvu koje su još jednom nesebično prenijeli pripadnicima Hrvatske vojske i još jednom podsjetio na važnost timskog rada i zajedništva.

„Drago mi je da smo organizirali još jednu hodnju u ovako velikom broju. Mi, ministar i zapovjednici, moramo dati primjer, biti prvi i pokazati sve osobnim primjerom! Uvijek moramo govoriti za mnom, a ne kreni i onda biti u pozadini“, rekao je ministar Krstičević i pripadnike Hrvatske vojske pohvalio zbog demonstriranog profesionalizma i vrhunske uvježbanosti na međunarodnim vojnim vježbama održanim na teritoriju Republike Hrvatske.

„Nikada do sada nismo imali ovoliko partnera i saveznika kao što je to bio slučaj na vježbi Immediate Response, što je pokazatelj izvrsne suradnje i jačanja partnerstva sa zemljama članicama NATO saveza i onim koje žele postati dijelom tog najmoćnijeg vojnog saveza u povijesti čovječanstva“, istaknuo je ministar.

Zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general-pukovnik Drago Matanović kazao kako se kroz druženje i sport razvijaju dosljedni, izdržljivi i motivirani pojedinci čije je prijateljstvo i suradnja jača od svih izazova današnjeg načina života.

„Mi danas, svojim načinom života i rada u Hrvatskoj vojsci, moramo biti primjer mlađim generacijama koje dolaze“, zaključuje general Matanović.

Braća Sinković: U svemu pronađite nešto pozitivno i ostanite prizemni

Hrvatska vojska, braću Martina i Valenta Sinkovića dočekala je velikim pljeskom, a ministar Krstičević istaknuo je kako ovaj veslački dvojac, uistinu predstavlja „svjetski sportski fenomen“ dodavši kako mu je čast što su dio obitelji pobjedničke Hrvatske vojske.

„Kao što ste mogli vidjeti, na nedavno održanom Europskom veslačkom prvenstvu osvojili su po četvrti put zlatnu medalju. Biti najbolji u jednoj disciplini pa prijeći u drugu disciplinu i ponovno biti najbolji je uistinu ogromno postignuće“, rekao je ministar.

Oni su, naime, nakon povratka iz Švicarske i osvojenog naslova europskih prvaka u veslanju, pripadnicima Hrvatske vojske na Sljemenu održali predavanje o svom putu do uspjeha.

„Vrhunski sportaš, vojnik, ali i svaki čovjek treba uvijek u svakom trenutku pronaći nešto pozitivno. Uvijek treba ostati čovjek i biti prizeman. Također, vrlo bitno je naučiti kontrolirati sam sebe i svoje ponašanje“, rekli su i dodali kako u vrhunskom sportu, uvijek treba ići iznad svojih granica.

Također, braća Sinković kazala su kako je vrlo važno predano raditi, njegovati timski duh i baviti se sportom: „Najveća motivacija za sve što postižemo je ljubav – ljubav prema sportu“.

Na kraju, Sinkovići su poručili: „Imamo odličnu Hrvatsku vojsku i trebamo biti na nju ponosni“.

Božić: Uvijek učite od najboljih i budite timski igrač

Alpinist Stipe Božić govorio je o svom usponu na Mount Everest kazavši kako je time ostvario dugogodišnji hrvatski san.

„Oni najbolji su mi rekli kako ništa ne možeš ostvariti bez tima. I nije najvažnije nešto postići, već pronaći dodanu vrijednost. U slučaju alpinista dodana vrijednost je što smo sposobni pomoći i spasiti bilo koga i bilo kada, tu smo slični na našu Hrvatsku vojsku. To se ne može platiti novcem i zato mislim da je suradnja nas i Hrvatske vojske od iznimne važnosti“, rekao je poznati hrvatski alpinist.

Krstičević: Malo što u narodu izaziva takvo zajedništvo i ponos kao naša Hrvatska vojska i uspjesi naših športaša

Na kraju, ministar obrane podsjetio je kako je Hrvatska vojska upravo sa Sljemena, prvi put poslala poruku podrške Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018. godine.

„U Osijeku je pred Vatrenima vrlo bitna utakmica s Walesom za kvalifikacije na Europsko prvenstvo. Porukom koju ćemo im poslati pokazat ćemo im da je Hrvatska vojska i dalje uz njih i da imaju našu punu potporu“, rekao je ministar i zaključio: „Složit ćete se, malo što u narodu izaziva takve pozitivne i lijepe emocije, takvo zajedništvo i ponos kao naša Hrvatska vojska i športski uspjesi hrvatskih športaša. Hrvatski vojnici i hrvatski sportaši predstavljaju autentičan hrvatski brend – prepoznat i cijenjen u cijelom svijetu. Zato – hvala vam još jednom na svemu što ste učinili, što činite i što ćete učiniti za boje Lijepe naše“.

Podsjetimo, u okviru aktivnosti Godine spremnosti i aktivnosti hrvatskog vojnika u lipnju 2018. godine održana je prva hodnja Hrvatske vojske i MORH-a na Sljeme, a u listopadu iste godine pod vodstvom Zapovjedništva specijalnih snaga, provedena je hodnja u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit poznatim planinarskim putem, Premužićevom stazom.

Također, odlukom potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane Damira Krstičevića, 2018. godina u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH, proglašena je Godinom spremnosti i aktivnosti hrvatskog vojnika.