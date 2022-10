(VIDEO) POGLEDAJTE MAJSTORIJU ČUDESNOG HAJDUKOVOG TINEJDŽERA: Jedan rekord već ima, a ovo nije izveo prvi put

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hajduk je do sada u svojoj nogometnoj školi podignuo brojne poznate igrače, a trenutno ondje raste još jedan dragulj, mladi obrambeni igrač Luka Vušković, kojem još nije ni 16 godina. Ovaj tinejdžer iz nogometne obitelji u kojoj su hajdukovci bili i stariji Vuškovići, uključujući brata Marija, zadivio je svojim novim potezom, golom s vlastite polovice koji je zabio za mladu momčad Hajduka u juniorskom nogometnom prvenstvu.

Vušković je bio strijelac za svoju momčad u 62. minuti, a njegov gol pokazao se odlučujućim za dolazak do 1:0 protiv gostujuće Istre 1961. Bio je to i posebno upečatljiv gol, zabijen s vlastite polovice, nakon što je uspio zapaziti protivničkog golmana Muhameda Tanjića daleko od svojih vrata i to iskoristiti.





To je već napravio

Nakon gola, komentator utakmice Igor Ćurković spomenuo je da je mladi Vušković već zabijao s vlastite polovice. T0 je napravio i lani u studenom, igrajući za Hajdukove kadete u pobjedi s 2:0 protiv zaprešićkog Intera, također iskoristivši neopreznost protivničkog golmana. Ako se čuvari mreže malo zanesu, kazna stiže.

Oborio Hajdukov rekord

O Vuškoviću se priča zbog njegovih golova, zbog obitelji hajdukovaca iz koje dolazi, a bio je tema i zbog nedavnog rušenja rekorda splitskih Bijelih po mladosti jednog igrača koji je dobio priliku na utakmici prve momčadi.

S prvotimcima je pri kraju rujna igrao u prijateljskoj utakmici protiv domaće Uranije u Baškoj Vodi. Tada je bio u akciji s 15 godina, sedam mjeseci i jednim danom, a tako mlad, ušao je u Hajdukovu povijest zbog dobi u kojoj je dobio lijepu priliku.

Gradi svoj put i u reprezentaciji

Mladi Vušković sada gradi svoj put u juniorskom hrvatskom prvenstvu u dresu Hajduka, a probija se i kao hrvatski reprezentativac, trenutno u U17 selekciji. Nastavi li kako je krenuo, za ovog dragulja splitskih Bijelih će se itekako još čuti, a o golovima koje zabija se već priča.