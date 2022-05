(VIDEO) POGLEDAJTE KRVNIČKI START NAD KOVAČIĆEM: Ozljeda izbacila Vatrenog, zabrinut i Dalić

Mateo Kovačić je ove sezone u dresu Chelseaja nekoliko puta ispadao ‘iz stroja’ zbog ozljeda ili koronavirusa, a nedugo prije nego sezona završi, 28-godišnjeg hrvatskog reprezentativca pogodio je novi problem.

Kovačić je u utakmici 33. kola engleskog Premiershipa protiv Leeds Uniteda morao biti zamijenjen u 30. minuti. Razlog je jako ružan start Daniela Jamesa na Kovačićev gležanj, James je zbog toga bio isključen u 24. minuti, a nedugo nakon toga, 28-godišnji Vatreni nije mogao nastaviti utakmicu.

Situaciju koja je izbacila hrvatskog reprezentativca iz utakmice pogledajte – ovdje.

Nova Kovačićeva ozljeda izazvala je zabrinutost među Chelseajevim navijačima, a potencijalna stanka loša je vijest i za hrvatsku reprezentaciju koja u lipnju počinje svoj ovogodišnji put u europskoj Ligi nacija.

Not again FFS. Get well soon Mateo Kovacic💙 pic.twitter.com/ZbZrN2ueV2

— cfc.aakanksha (@AakankshaRaje) May 11, 2022