(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO SU NAVALILI NA VATRENOG: Ugledao i hrvatske dresove, najviše veseli nešto drugo

Londonski Tottenham stigao je u Južnu Koreju, gdje će biti na pripremama, a po dolasku na ovo daleko gostovanje, sa svojom novom momčadi je veliku pomamu izazvao Ivan Perišić.

Iskusni Vatreni bio je okružen brojnim navijačima. Uživao je u popularnosti koja je u Tottenhamovom slučaju u toj zemlji vrlo velika ponajprije zbog korejskog reprezentativca Sona Heung-mina, vodećeg strijelca engleskog Premiershipa u protekloj sezoni, izjednačenog s Liverpoolovim Egipćaninom Mohamedom Salahom na kraju prvenstva.

No, ni Perišić uopće ne stoji loše. Nije se bilo lako obraniti od brojnih navijača koji su tražili autograme, a među njima, 33-godišnji Vatreni vidio je i ljude s dresovima hrvatske reprezentacije.

Perišić će se u Južnoj Koreji pripremati u društvu suigrača, pod trenerskom rukom Talijana Antonija Contea, s kojim je već radio u milanskom Interu. Posla bi moglo biti puno, no obećavaju prizori u kojima se iskusni hrvatski reprezentativac družio s navijačima u dobrom raspoloženju – nakon što mu je završetak prošle sezone obilježila ozljeda.

Here's Perisic giving his signature on Spurs and Croatia shirts for Korean fans. He kept doing it until someone had to stop him (to move to Tottenham's team bus). #perisic #tottenham #Seoul #tour pic.twitter.com/Vf83T3d6F0

— 이성모 (Sungmo Lee) (@Sungmo_Lee) July 10, 2022