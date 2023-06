(VIDEO) Pogledajte kako su Hrvati oduševili prije finala: ‘Fenomenalne scene, komšijama želimo puno sreće’!

Autor: Ivor Krapac

U navijačkom raspoloženju koje vlada prije večerašnjeg finala Lige nacija u kojem će se Hrvatska sresti sa Španjolskom, jedna snimka koja prikazuje hrvatske navijače odjeknula je u susjedstvu, u BiH, s posebnim riječima koje ljude spajaju, umjesto da se šire svađa i razdor.

Sve je krenulo zbog snimke na kojoj se vidi kako hrvatski navijači pjevaju hit koji je popularan i među navijačima iz BiH, s pjesmom koju je proslavio Dino Merlin.

“Bosnom behar probeharao, mene život razočarao. Svuda behar na nju miriše, a ja uzdišem”, moglo se čuti, a to je izazvalo i pozitivne reakcije u priči kojom je ovu snimku približio Sportsport.ba, nadajući se da na ovom neće stati.





Poklonili se pjesmi

“Ova pjesma Dine Merlina prepoznatljiva je među bh navijačima. Čuje se među navijačima selekcije Bosne i Hercegovine i ovakve scene zaista su fenomenalne”, piše Sportsport.ba.

“Komšijama svakako želimo puno sreće u večerašnjem duelu i da pjesmom i završe natjecanje u Ligi nacija”, dodao je sportski portal iz BiH, priželjkujući prizore slavlja poput onih iz polufinala protiv Nizozemaca.

Sportski portal iz Bosne i Hercegovine podsjetio je i na poveznicu Vatrenih s njihovom zemljom, ističući da su hrvatsku reprezentaciju do najvećih uspjeha vodili izbornici rođeni u BiH.

Podsjetimo, Ćiro Blažević, rodom iz Travnika, bio je ‘gazda’ na klupi u dolasku do bronce na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj, a Zlatko Dalić svoje Livno nosi u srcu na najvećim svjetskim pozornicama, dok je Hrvatsku vodio do srebra na SP-u 2018. u Rusiji i do bronce pri kraju prošle godine na SP-u u Katru.

Prizor navijačke pjesme koja je odjeknula bio je poseban, reakcije su stigle…