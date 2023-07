Nakon odmora koji nije bio dug, Marcelo Brozović okrenuo se novoj sezoni koja će za njega biti drugačija zbog nove sredine u Saudijskoj Arabiji, u tamošnjem Al Nassru, gdje će za trogodišnju suradnju dobiti ukupno 100 milijuna eura.

Iskusni Vatreni ide dalje u klubu čija je glavna zvijezda Cristiano Ronaldo, a nakon što je došao, Brozovića su njegovi novi suigrači na pripremama na Portugalu pozdravili u špaliru na početku ove nove avanture.

Poslije priključivanja treninzima, za Brozovića počinje posao na terenu, a uskoro na red dolaze i pripremne utakmice. Jedna od njih bit će i protiv milanskog Intera, njegovog donedavnog kluba, a na rasporedu je za dva tjedna.

Now we welcome Brozo 😂🤩

pic.twitter.com/8JiVN9A41m

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 12, 2023